Chelsea, et si…

En Ligue des champions, seule compétition pouvant sauver sa saison, Chelsea peut tirer du passé quelques motifs d'espoir pour croire en l'exploit : comme en 2022-2023, les résultats sportifs des Blues n'étaient pas bons sur la scène nationale et la stabilité sur le banc n'était pas non plus de mise lors de leurs dernières épopées en C1.

Nationalité, parcours, style de jeu, réputation, caractère… En apparence, tout oppose ces deux entraîneurs. Pourtant, le discret Roberto Di Matteo et l’expansif Thomas Tuchel ont un point commun précis dont personne d’autre ne dispose : ils ont remporté la Ligue des champions en dirigeant les Blues , mais aussi en étant catapultés sur le banc en cours de saison. C’était en 2012 pour l’Italien, qui avait alors remplacé André Villas-Boas après en avoir été l’adjoint, et en 2021 pour l’Allemand suppléant un Franck Lampard aujourd’hui de retour. Gagner la coupe aux grandes oreilles durant une année où un coach est éjecté, ce qui est souvent indicateur de mauvais résultats, voilà qui est pour le moins étonnant et surtout peu fréquent. Le Bayern Munich, qui a subi une fessée ce mardi à Manchester City et qui devrait donc sortir de l’épreuve alors qu’il vient juste de nommer Tuchel à la place de Julian Nagelsmann, peut en témoigner.

Pas à un paradoxe près, Chelsea fait donc figure d’ovni, puisque ses deux triomphes dans la compétition l’ont été dans ces conditions. Même schéma en 2008, avec sa seule finale connue et perdue contre Manchester United sous les ordres d’Avram Grant (en successeur de José Mourinho). Bonne nouvelle pour les supporters londoniens, qui peuvent légitimement s’inquiéter à l’heure du déplacement de leur équipe chez le Real Madrid en quarts de finale : leur club a déjà consommé deux coachs (Tuchel et Graham Potter) depuis cet été. Aurait-il donc doublé ses chances de remporter le seul titre qui reste accessible, et sauver un exercice pour le moment calamiteux ?…

Propos de CL recueillis par FC.

Par Florian Cadu pour SOFOOT.com