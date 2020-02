Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chelsea et Leicester se quittent dos à dos Reuters • 01/02/2020 à 16:04









Chelsea et Leicester se quittent dos à dos par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de vainqueur cette après-midi entre Leicester et Chelsea pour le compte de la 25e journée de Premier League. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 partout et restent respectivement 3e et 4e du championnat. Les Blues ont été les plus entreprenants en première mi-temps, sans pour autant porter un réel danger sur les cages de Schmeichel. La lumière est alors venue d'Antonio Rudiger, buteur sur corner en début de seconde période. Les Foxes ont vite réagi par l'intermédiaire de Barnes dix minutes plus tard, puis Chilwell a profité d'une sortie hasardeuse de Caballero, préféré à Kepa aujourd'hui, pour porter le score à 2-1. Mais le héros du jour s'appelle bien Rudiger qui, sur un nouveau coup de pied arrêté de Mount, s'offre un doublé de la tête et parvient à égaliser. Leicester a toujours 8 points d'avance sur Chelsea.

