Chelsea et Lampard : cauchemar en cuisine

Il faudrait un miracle pour que l’insipide Chelsea mené par Frank Lampard renverse le Real Madrid ce mardi soir. Si le légendaire milieu des Blues n’est évidemment pas le problème de cette descente aux enfers, il n’en est sûrement pas la solution.

En étant ridiculisés à la maison par Brighton pour le compte de la 31 e journée de la Premier League (1-2) et en enchaînant donc une troisième défaite de rang en autant de matchs depuis le retour de Frank Lampard, les Blues ont appris trois choses : qu’ils ne mangeaient plus à la même table que les autres grosses écuries de l’élite anglaise, qu’il fallait sûrement tout changer rapidement – à commencer par les mentalités – pour ne pas voir le projet Todd Boehly s’effondrer moins d’un an après sa mise en place, et enfin que Lampard n’était clairement pas l’homme de la situation pour renverser cette table trop chargée.

Un projet trop lourd à porter

Sur la nappe dressée par l’impatient milliardaire américain Todd Boehly, il y a d’abord une belle brochette de joueurs talentueux, achetés à prix d’or et prétendument prêts à défendre les couleurs du club pendant de nombreuses années au regard de leurs contrats longue durée. À côté d’un petit récipient rempli d’idées totalement loufoques comme l’envie de créer un All-Star Game pour garnir les caisses bien vides de la maison bleue, se trouve « le poste le plus difficile du monde » , soit celui d’entraîneur de l’équipe première de Chelsea, comme s’était amusé à le décrire Graham Potter. « C’est un défi très stimulant et extrêmement dur. Je prends tous les jours aussi en considération le fait que je suis à la tête de cette équipe » , avait-il lancé en janvier dernier, quelques semaines avant de prendre la porte. Sous l’ère Roman Abramovitch, jamais deux entraîneurs n’avaient été limogés la même saison. Après Thomas Tuchel, c’est désormais chose faite pour l’impatient Boehly. Poste désormais occupé par Frank Lampard, intérimaire jusqu’à la fin de saison, dont les débuts sont donc loin d’être réussis. Autour de cette table, des serviettes mouillées, qu’utilisent certains supporters de Chelsea, assistant à la pire saison du club au XXIe siècle. Les plus courageux d’entre eux n’hésitent pas à s’en prendre directement à leur président, comme le week-end dernier, à la fin d’une énième déconvenue en championnat.…

Par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com