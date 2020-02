Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chelsea et Giroud rebondissent face à Tottenham Reuters • 22/02/2020 à 15:47









Chelsea et Giroud rebondissent face à Tottenham par Samuel Martin (iDalgo) Battu en début de semaine du côté d'Old Trafford (2-0), Chelsea a réagit en ouverture de la 27e journée de Premier League lors de la réception de Tottenham (2-1). Titulaire pour la première fois depuis novembre, Olivier Giroud a inscrit son premier but de la saison en championnat en ouvrant le score d'une belle reprise du gauche (15', 1-0). Plus entreprenants, les Blues ont dominé le début de rencontre. Les Spurs réagiront peu avant la pause mais ni Lucas (34') ni Davindson Sanchez (35') ne parviennent à faire trembler les filets locaux. Ces derniers feront finalement le break au retour des vestiaires grâce à Marcos Alonso (48', 2-0). Sans solution, les protégés de José Mourinho ne vont pas se créer beaucoup d'occasions mais réduiront tout de même l'écart grâce à un but contre son camp d'Antonio Rudiger (89', 2-1). Au classement, Lampard et les siens prennent quatre longueurs d'avances sur leurs adversaires du jour qui pourraient reculer en cas de victoires de leurs prétendants.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.