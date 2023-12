information fournie par So Foot • 30/12/2023 à 15:39

Chelsea enchaîne à Luton Town

Luton Town 2-3 Chelsea

Buts : Barkley (80 e ) et Adebayo (87 e ) pour Luton Town // Palmer (12 e et 70 e ) et Madueke (37 e ) pour Chelsea

Même pas besoin de Nkunku !…

FC pour SOFOOT.com