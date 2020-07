Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chelsea en promenade contre Watford Reuters • 04/07/2020 à 23:21









Chelsea en promenade contre Watford par Léo De Garrigues (iDalgo) Après les victoires de Manchester United et Leicester dans l'après-midi, Chelsea avait la pression et se devait de s'imposer contre Watford pour le compte de la 33e journée de Premier League. C'est chose faite pour les hommes de Franck Lampard qui n'ont pas eu à forcer pour venir à bout de Hornets peu piquants (3-0). Olivier Giroud a inscrit son 4e but de la saison en ouvrant le score d'une frappe croisée à la 28e minute. Un quart d'heure plus tard, Willian s'est chargé de transformer un penalty obtenu par Christian Pulisic. Dans les arrêts de jeu de la seconde période, Ross Barkley a inscrit le troisième but des Blues d'un missile sous la barre. Chelsea reprend sa 4e place et se retrouve à un point du podium. Watford végète à une inquiétante 17e place.

