Chelsea emmène Liverpool au paradis

Face à un Manchester City résigné, Chelsea a fait le boulot pour s'imposer grâce à Christian Pulisic et Willian (2-1). Sympas, les Blues ont mis un point d'honneur à se rattraper après avoir enterré Liverpool en 2013/2014. Cette fois, ce sont eux qui offrent le titre aux Reds, qui ne peuvent plus être rejoints à sept journées de la fin. Ca y est, Liverpool est champion !

Chelsea 2-1 Manchester City

En direct : Chelsea - Manchester City (1 - 1)

Intenable Pulisic

L'histoire retiendra que c'est Willian qui a offert son dix-neuvième titre de champion d'Angleterre à Liverpool. Un titre que leset leurs supporters attendaient depuis 30 longues années, un titre que lesauraient rêvé de décrocher eux-mêmes, sur le terrain, devant leurs supporters. Au regard de leur saison, rien n'aurait été plus mérité. Mais puisque cette saison n'a décidément rien de normal, lesse contenteront de ce titre acquis devant leur télé, au bon vouloir d'un Chelsea qui s'était donné pour mission de se faire pardonner, après avoir condamné les gars d'Anfield lors de cette fameuse victoire 2-0 en 2013/2014. Avec une place en C1 et un podium à aller chercher, les hommes de Frank Lampard avaient d'autant plus de raisons de mordre dans ce City résigné. Cela s'est vu en première période, avec un pion de Christian Pulisic en récompense, ainsi qu'en deuxième, quand lesn'ont pas voulu se contenter du match nul suite à l'égalisation de Kevin De Bruyne. A dix minutes de la fin du match, Willian ramène Chelsea devant et enterre les espoirs de Manchester City. Tout en envoyant les Reds au nirvana.Plus déterminés, donc, les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com