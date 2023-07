information fournie par So Foot • 29/07/2023 à 10:20

Chelsea condamné à payer une grosse amende par l’UEFA

L’heure de passer à la caisse.

Après avoir exclu la Juventus de la Ligue Europa Conférence, l’UEFA frappe à nouveau. L’instance européenne à infliger une amende de 10 millions d’euros à Chelsea. La raison ? Le club londonien a soumis des informations financières incomplètes entre 2012 et 2019, sous la présidence de Roman Abramovich, et donc a été sanctionné pour non-respect du règlement concernant les licences de club et de fair-play financier. C’est Todd Boehly, le nouveau propriétaire des Blues , qui avait fait remonter ces écarts dans les comptes du club.…

TM pour SOFOOT.com