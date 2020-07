Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chelsea châtié par Sheffield United et McGoldrick Reuters • 11/07/2020 à 20:42









Chelsea châtié par Sheffield United et McGoldrick par Florian Burgaud (iDalgo) Sans idées, sans mouvements et sans génie, Chelsea s'incline lourdement 3-0 sur la pelouse de Bramall Lane face à Sheffield United. Les hommes de Chris Wilder dépassent au classement Wolverhampton, qui jouera Everton ce dimanche à 13 heures, pour prendre la sixième place, synonyme d'Europa League, alors qu'il reste trois journées à disputer. Très bien organisée et ultra-réaliste, l'équipe qui évoluait en Championship la saison dernière s'impose avec un doublé de l'Irlandais David McGoldrick, qui inscrit ses deux premiers buts en Premier League. Pour les Blues, cette défaite n'est pas une bonne nouvelle : jusque-là troisièmes, ils pourraient se retrouver cinquièmes lundi soir.

