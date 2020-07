Chelsea calme United et rejoint Arsenal en finale de Cup

En claquant United comme il faut grâce notamment à une ouverture du score de Giroud (1-3), les Blues ont infligé aux hommes de Solskjær leur première défaite depuis la reprise, et se sont surtout offert une nouvelle finale de coupe. Ce sera face à Arsenal, tombeur de City hier.

Manchester United 1-3 Chelsea

Inquiétude pour Bailly, pluie de cadeaux pour Mount

Oui, ce United post-confinement a quelque chose de spécial. Mais n'est pas invincible pour autant. Se priver de ses locomotives au coup d'envoi, lancer un jeune Brandon Williams (19 ans) pas de tout dans son assiette à Wembley et signer une prestation mollassonne en demi-finale de FA Cup, tout ça a un prix. Et c'est exactement ce qui a coûté auxune qualification au stade suivant, face à un Chelsea qui n'a pas fait de quartier et a rapidement plié l'affaire après un premier pion d'Olivier Giroud (son deuxième caramel de la semaine). Un an après une finale en coupe de la ligue, deux ans après avoir raflé la coupe nationale et trois ans après la dernière finale Arsenal-Chelsea (remportée par les gars de Wenger à l'époque), lesretrouveront lessur la dernière marche le 1août. Et en cas d'issue favorable, cela serait synonyme de premier titre de la carrière de Frank Lampard le technicien.La première frappasse est pour Reece James, boxée par David De Gea (10) lors de la partie d'échecs du début de rencontre (Ole Gunnar Solskjær et Frank Lampard sortant tous deux un schéma à trois centraux pour la première fois depuis le) tournant à l'avantage des Londoniens, dans les stats comme dans le jeu (plusieurs centres dangereux).