Chelsea arrache le nul face à West Brom par Matthieu Cointe (iDalgo) Le piège tendu par West Bromwich Albion était presque parfait. À domicile, les promus ont concédé le point du nul à Chelsea, samedi soir, pour le compte de la 3ème journée de Premier League (3-3). À la mi-temps, les Blues étaient menés 3-0 par des Baggies débordant d'efficacité (3 tirs et 30% de possession de balle). Mason Mount a sonné la révolte à l'heure de jeu d'une frappe lointaine, alors que Callum Hudson-Odoi a réduit la marque sur un service de Kai Havertz quelques minutes plus tard. Au bout du temps additionnel, Tammy Abraham inscrivait le but égalisateur qui permet à son équipe de revenir avec un point. Une semaine après leur défaite face à Liverpool, les hommes de Franck Lampard évitent le pire et grimpent à la 6ème place du classement. De son côté, West Brom n'a pas encore gagné un match depuis le début de la saison (2 défaites, un nul).

