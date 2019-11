Chelsea arrache le nul face à l'Ajax après un match fou

L'Ajax Amsterdam et Chelsea ont proposé ce mardi soir un match spectaculaire ! A Stamford Bridge, après la victoire 1-0 aux Pays-Bas, les Blues veulent le même bilan dans leur stade. Mais dès la deuxième minute, Abraham marque contre son camp et permet à l'Ajax de mener très tôt. A peine trois minutes plus tard, Jorginho transforme un penalty pour remettre les siens dans la rencontre (5'). Promes redonne ensuite l'avantage au club hollandais sur une très belle tête (20'). Mais les Londoniens sont maudit, 35ème minute, nouveau but contre leur camp. Le coup-franc de Zyech, dans un angle très fermé, trouve le poteau mais le ballon rebondit dans le visage d'Arrizabalaga avant de rentrer. Au retour des vestiaires van de Beek éteint Stamford Bridge (55'), avant qu'Azpilicueta redonne l'espoir aux siens (63'). L'Ajax va ensuite sombrer et être réduit à 9 en moins de deux minutes. Le deuxième carton rouge est pour Veltman qui provoque le penalty. Jorginho transforme encore (71') et relance le match. Trois minutes plus tard, James égalise et permet à Chelsea d'obtenir un point inespéré. L'Ajax et Chelsea restent leaders du groupe H avec 7 points. Parmi les autres rencontres, Dortmund frappe fort contre l'Inter (3-2), Liverpool domine Genk (2-1) et Naples et Salzbourg se quittent dos à dos (1-1).

© 2019 Thomson Reuters. All rights reserved.

Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.