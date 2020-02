Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chelsea arrache le nul à Bournemouth, West Ham se reprend contre Southampton Reuters • 29/02/2020 à 18:26









Chelsea arrache le nul à Bournemouth, West Ham se reprend contre Southampton par Hugo Chalmin (iDalgo) Mauvaise opération pour Chelsea ! À l'occasion de la 28e journée de Premier League, le club londonien est allé arracher un match nul 2-2 sur la pelouse de Bournemouth, 17e du classement. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Blues avec l'ouverture du score à la 33e minute de Marcos Alonso. Les hommes de Franck Lampard vont cependant craquer au retour des vestiaires. Ils concèdent deux buts à la 54e et à la 57e signés Lerma et King. Les Blues poussent dans la dernière demi-heure et c'est Marcos Alonso qui vient délivrer son équipe avec un doublé à la 86e minute. C'est la première de l'histoire que ces deux clubs se quittent sur un score de parité en championnat. Du côté de West Ham, les Hammers ont mis un terme à une série de sept rencontres sans victoire. Ils ont assuré à la maison contre Southampton en l'emportant 3-1. En ce qui concerne, Newcastle, les Magpies enchaînent un sixième match sans succès avec ce triste 0-0 à domicile contre Burnley. À noter qu'un peu plus tôt dans l'après-midi, Crystal Palace s'est adjugé le derby de la M23 en venant à bout de Brighton sur le score de 0-1.

