Chaussures avec plaques en carbone : «Très compliqué de contrôler 50000 participants»

Si la Fédération internationale ne change pas sa réglementation, le semi-marathon, le 1er mars, et le Marathon de Paris, le 5 avril, vont voir affluer des coureurs aux chaussures dotées de plaques de carbone. Un modèle, notamment celui de Nike, prisé par les amateurs et les pros, à l'image de Kipchoge, qui avait couru le marathon en moins de 2 heures. Et les records vont tomber. Edouard Cassignol, directeur des épreuves grand public chez ASO, l'organisateur de ces épreuves, livre son regard sur la question. LIRE AUSSI > «J'ai battu mon record de 30 secondes», confie un coureurQuelle est votre position : interdire ou autoriser ces modèles de chaussures ?ÉDOUARD CASSIGNOL. Nous ne nous posons pas la question. Nous suivons les règles de la Fédération internationale. Nous savons qu'il y a des études en cours pour évaluer précisément l'apport de ces chaussures. Nous appliquerons les décisions.Avez-vous déjà été confronté à ce genre de situation ?Il y a eu un précédent avec les casques audio. Il a été décidé que la musique dans les oreilles pouvait constituer une aide pour les coureurs alors le port d'oreillettes ou de casques a été interdit en compétition par la Fédération internationale en 2016.Peut-on contrôler tous les participants lors d'une épreuve comme le Marathon de Paris ?Autant il est facile de vérifier si les coureurs d'élite, qui sont entre quarante et cinquante, portent ou non ce genre de chaussures, autant il sera en effet très compliqué de contrôler les 50 000 participants du Marathon de Paris.Pensez-vous que ces chaussures sont révolutionnaires ?Attendons de voir les conclusions de la Fédération internationale. Les derniers résultats semblent montrer qu'il y a un effet mais de quel ordre est-il ? Et pour un coureur qui vaut 3 heures au marathon, fera-t-il 2 h 55 min ou 2 h 59 min ? On ne sait pas vraiment. En outre, ces chaussures ne sont peut-être pas adaptées pour le grand public. ...