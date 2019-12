Chauffage : nos conseils pour faire des économies

Tourner son robinet de radiateur ou augmenter d'un degré son thermostat n'est pas un geste si anodin que cela. Pour votre confort mais aussi pour le bien-être... de la planète. Le chauffage est en effet le plus gros poste de consommation dans l'habitat (il représente 81 % des émissions de CO2 des logements). En 2018, la demande énergétique mondiale a augmenté de manière spectaculaire et les émissions de CO2 liées à l'usage de l'énergie ont crû de près de 2 % sans que la production d'énergies renouvelables n'absorbe cette hausse. On peut pourtant, à titre individuel, mieux se chauffer sans se ruiner ni contribuer à la surchauffe du globe.Un degré de moins et un pull en plus. Profitez du fait que ce début d'hiver soit doux pour vous habituer à chauffer moins à l'intérieur. « 19 °C dans les pièces à vivre, 16 °C dans les chambres, c'est bon pour la santé, le porte-monnaie et l'environnement », estime l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) qui a fait ses calculs. « Passer de 20 °C à 19 °C, c'est peut-être un pull en plus, mais c'est surtout 7 % de consommation en moins. » Si tous les Français baissaient de 1 °C leur chauffage, la fondation de Nicolas Hulot estime que l'on économiserait « l'équivalent de la consommation électrique annuelle de Marseille ».Entretenez votre chaudière. « Toutes les chaudières (fioul, gaz, bois charbon, multicombustibles...) dont la puissance est comprise entre 4 et 400 KW doivent faire l'objet d'un entretien tous les ans, rappelle l'Ademe. Une chaudière régulièrement entretenue, c'est 8 à 12 % d'énergie consommée en moins ». Et c'est un appareil qui dure deux à trois fois plus longtemps.Régulez vos radiateurs. Pour que vos radiateurs consomment moins d'énergie sans avoir à les changer, l'Ademe recommande de les équiper d'un robinet thermostatique qui les maintiendra à la température choisie, compte ...