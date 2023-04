Chaud comme Rodrygo

Auteur d’un doublé ce mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea (0-2), Rodrygo a encore démontré son ultra-utilité dans le chemin européen du Real Madrid. Il en est à 15 buts en C1 avec le Real, soit un de plus que Zinédine Zidane.

Deux ballons, deux buts, deux copies. S’il fallait résumer la soirée de Rodrygo ce mardi à Stamford Bridge, cette seule réplique suffirait. Un doublé entamé à l’heure de jeu et conclu à dix minutes du terme, pour enfoncer un peu plus Chelsea dans son interminable tunnel. Des Blues écœurés et écartés de leur ultime velléité ambitieuse en cette saison 2022-2023. Mais ceci est une autre histoire. Le Brésilien, lui, s’est sereinement baladé dans son couloir droit, malmenant tour à tour Wesley Fofana, Trevoh Chalobah et Marc Cucurella, un temps offensifs et subitement muets.

Au bon endroit, au bon moment

Sa première réalisation, Rodrygo se l’offrira ainsi à la force des quadriceps, d’une accélération fulgurante, laissant Chalobah sur place, pour trouver Karim Benzema et Vinícius Júnior en relais, avant de se téléporter et de pousser la remise (plutôt piégeuse) de son compatriote. Rebelote en fin de partie, concluant, toujours seul devant le but, le festival technique de Federico Valverde. Voilà le Real Madrid sur la route d’une onzième demi-finale en treize éditions continentales, mais surtout, son gamin de Santos devant Zinedine Zidane. Car oui, à seulement 22 ans, Rodrygo Silva de Goes cumule 15 buts en Ligue des champions, dépassant fièrement son mentor ZZ (14). L’illustration chiffrée de l’évolution mentale et tactique de ce killer au visage de bébé.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com