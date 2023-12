ChatGPT, star des recherches sur Google France en 2023

Qu'ont demandé les Français au moteur de recherche Google en 2023 ? ChatGPT ainsi que la guerre entre Israël et le Hamas sont les deux sujets d'actualité qui ont suscité les requêtes en plus forte hausse, a indiqué Google lundi.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Vient ensuite la disparition du petit Emile, la tempête Ciaran, la disparition de la jeune Lina et la motion de censure.

Parmi les personnalités, deux sportifs, Kylian Mbappé et Antoine Dupont, figurent en tête de ce classement, qui recense non pas les recherches les plus nombreuses mais qui ont connu la plus forte hausse en nombre par rapport à 2022, a précisé Google.

Les questions sont parfois inattendues: "Comment est mort Mickey Mouse" est numéro un, suivie d'interrogations politiques, avec "Motion de censure, c'est quoi" et "c'est quoi le 49.3". Viennent ensuite "Qui a gagné l'Eurovision" puis "Hamas c'est quoi".

Les questions "C'est quoi" sont également révélatrices. "Chemsex, c'est quoi" se place en tête de liste, suivi de questions sur le 49.3, le Hamas et l'abaya.

Outre ChatGPT, les nouvelles possibilités de l’intelligence artificielle ont été très recherchées, surtout "IA pour la génération d’images", sujet de l’IA qui suscite le plus de curiosité chez les Français.

Côté séries, celles adaptées d'un jeu vidéo, "The Last of Us" et "One Piece" figurent dans le trio de tête. "Hogwarts Legacy" arrive en première position du top dédié aux jeux vidéo, suivi par "Zelda Tears of the Kingdom".

Le pouvoir d’achat reste une préoccupation récurrente, comme l'illustrent des questions telles que "Pourquoi l'électricité augmente ?", "Comment utiliser le chèque énergie ?" ou "Comment demander la prime carburant ?".

Sans oublier les punaises de lit, qui font leur entrée au palmarès des recherches,surtout sur "Comment savoir si on a des punaises de lit" et "Comment se débarrasser des punaises de lit".

Plus anecdotiques, les questions "Pourquoi Griezmann a les cheveux roses ?", "Qu'est-ce que le bubble tea ?", "Qui a gagné Koh Lanta 2023 ?" ou "Comment souhaiter un bon ramadan" font elles aussi partie des plus fortes progressions de 2023.