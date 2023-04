Châteauroux : vers des noces funèbres ?

Relégable début mars, la Berrichonne de Châteauroux s’est retapée sur le terrain lors de la 2e partie de saison de National 1 et n’est plus qu’à quelques foulées d’un maintien vital. Reste qu’en coulisses, où les tensions commencent à se multiplier, autre chose se joue : l’avenir du mariage entre le club et le groupe United World. Explications.

Comme souvent, cette histoire a commencé avec des yeux écarquillés et des sacs d’espoir. Elle a également débuté par un communiqué, publié début mars 2021 sur le site officiel d’un club alors en Ligue 2, la Berrichonne de Châteauroux, et dans lequel on pouvait entre autres lire ces mots, choisis par un certain Abdullah Al-Ghamdi, CEO dans la vie : « Notre vision est de faire de la Berrichonne de Châteauroux un club compétitif et fédérateur jouant au plus haut niveau possible dans le football français. Nous sommes convaincus que cette vision prendra forme rapidement. » Al-Ghamdi n’est pas le CEO de n’importe quoi, mais d’un groupe, basé à Genève, appelé United World, déjà propriétaire de différents clubs (Sheffield United, Beerschot, Kerala, Al-Hilal United) et dont le site internet s’ouvre sur une photo de Pelé où l’on peut lire la citation suivante : « Le succès ne vient pas par accident. C’est le fruit du travail, de la persévérance, de l’apprentissage, du sacrifice, et plus que tout, de la passion que vous avez pour ce que vous faites ou pour ce que vous êtes en train d’apprendre. » Et c’est ainsi qu’au printemps 2021, Châteauroux, pourtant dans l’ascenseur pour redescendre au troisième étage national, a vu son monde changer. Depuis, sur le terrain, voilà l’affaire : la Berrichonne, pilotée à distance par les dirigeants du groupe United World et véhiculée sur place par trois historiques (Michel Denisot dans le rôle de président non exécutif, Patrick Trotignon dans celui de directeur général, Julien Cordonnier dans celui de coordinateur sportif), a vécu une première saison complète contrastée dans sa nouvelle robe (5 e , à dix points du podium), puis en traverse aujourd’hui une seconde encore plus agitée. Relégable à la mi-championnat, toujours dans la zone rouge après 23 journées, Châteauroux s’est finalement relevé avec le troisième meilleur bilan de la phase retour et est désormais septième à quatre journées de la fin. Malgré tout, toujours assez éloigné du plus haut niveau possible, donc.

Seulement 8 joueurs sous contrat au 1er juillet 2023

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com