Chassé-croisé des vacances: un pic à près de 1.000 km de bouchons

Le traditionnel chassé-croisé sur les routes entre les vacanciers de juillet et ceux d'août tient ses promesses avec plus de 1.000 km de ralentissements cumulés à la mi-journée ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Samedi classé noir sur les routes de France: sans atteindre l'engorgement du week-end dernier, le traditionnel chassé-croisé des vacanciers a encombré samedi les principaux axes, avec un pic à midi de près de 1.000 km de ralentissements cumulés selon Bison Futé.

Si la barre des 1.000 km n'a pas été franchie, contrairement au 29 juillet (1.080 km cumulés), quelque 970 km de bouchons ont été recensés samedi midi sur l'ensemble du réseau national, selon la courbe diffusée par le service d'information routière, qui redoutait "la journée la plus difficile de l'été".

Vers 17h00, environ 500 km de bouchons cumulés persistaient sur les routes.

Conséquence de ce week-end de bascule entre "juilletistes" et "aoûtiens", l'autoroute A10 qui relie la région parisienne au Sud-Ouest a ainsi enregistré plus de 130 km de ralentissements vers midi, avec un temps de parcours doublé entre Poitiers et Bordeaux.

Au pire de la journée, la région, toujours très prisée des vacanciers, a subi quelque 238 km de bouchons au total.

Dans le Sud-Est, également très touché par ces départs en vacances massifs, l'autoroute A7 (Lyon-Marseille) a enregistré plus de 185 km de ralentissements et 123 km ont été relevés sur l'A9, lors du pic de la mi-journée.

Quelque 100 km de bouchons cumulés étaient encore enregistrés dans la vallée du Rhône sur l'A7 vers 17h00.

La circulation routière avait déjà été très dense vendredi, journée classée rouge dans le sens des départs, avec près de 650 km de ralentissements cumulés.

Dimanche, la journée est classée orange dans le sens des départs et vert dans le sens des retours.