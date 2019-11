Charte éthique : Anticor épingle 16 villes françaises

Quel est le point commun entre Béthune (Pas-de-Calais), Bobigny (Seine-Saint-Denis), Metz (Moselle), Carcassonne (Aude), Draguignan (Var) ou encore Montreuil (Seine-Saint-Denis) ? Toutes ces villes ont été épinglées par Anticor. A quatre mois des élections municipales, l'association de lutte contre la corruption distribue les bons et les mauvais points.Il y a six ans, en pleines affaires Balkany et Cahuzac, elle avait proposé aux candidats aux élections municipales 2014 de signer sa charte éthique. Cinq cents listes avaient paraphé le document. Les candidats, une fois élus, s'engageaient, notamment, à ne pas cumuler plusieurs mandats politiques, à publier sur le site Internet de la ville les indemnités perçues, mais aussi à créer une commission éthique, à favoriser le rôle de l'opposition, ou encore à retirer, le temps de l'enquête, les délégations d'un élu mis en examen et même à leur enlever toutes responsabilités en cas de condamnation par la justice.« Une fois élus, nous n'avons plus eu de nouvelles »En contrepartie, les candidats avaient l'autorisation d'utiliser l'image d'Anticor dans leurs documents de campagne. Un vrai plus pour les signataires, qui se présentaient devant leurs concitoyens avec la promesse que le futur mandat serait exercé sous le signe de la transparence, de la probité et de l'éthique.Sur les quarante listes signataires qui ont finalement pris les commandes d'une commune, seize font figure de mauvais élèves et ont écopé d'un carton rouge d'Anticor, dix en ont reçu un orange et quatorze un vert. « Nous avons essayé d'être le plus encourageants possible, insiste Elise Van Beneden, secrétaire générale adjointe d'Anticor. Avec de la bienveillance, notamment envers les petites communes. Mais faire des efforts, ce n'est pas faire semblant de faire des choses ». « Il y a clairement des candidats qui ont signé la charte pour des raisons électoralistes, renchérit ...