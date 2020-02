Charnier Paris-Descartes : un mystérieux cambriolage

Le centre du don des corps de Paris-Descartes revient sur le devant de l'actualité. Le scandale lié à la conservation des corps dans le plus grand centre anatomique d'Europe a déclenché l'ouverture d'une enquête toujours en cours du parquet de Paris pour « atteinte à l'intégrité d'un cadavre » le 29 novembre dernier. Une autre enquête pourrait être lancée en raison d'une autre plainte déposée le 27 janvier par l'université de Paris concernant un cambriolage dans les locaux du centre du don des corps, révèlent L'Express et Radio France.L'intrusion, constatée par un huissier, n'est pas datée précisément et aurait eu lieu de nuit, au cinquième étage, près des chambres froides. Le mystère est entier, car aucune trace d'effraction n'a été relevée. Le ou les cambrioleurs auraient notamment emporté des cartons d'archives des années 2002, 2009 et 2016 et auraient réussi à pénétrer dans le réseau informatique du centre du don des corps, sans que l'on sache si des données ont pu être dérobées ou effacées.Lire aussi Un charnier au c?ur de l'université Paris-Descartes fait scandaleManifestation des famillesPlusieurs questions sont en suspens après cette intrusion. On ne sait pas précisément ce que le ou les cambrioleurs ont pu emporter notamment. La facilité avec laquelle les lieux ont pu être visités interpelle, surtout que ceux-ci sont fermés administrativement depuis le 27 novembre : une décision du ministère de la...