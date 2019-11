Charlotte Perriand, la liberté en mouvements

Mobilier escamotable, lampe tournante, maison démontable... tout bouge avec Charlotte Perriand. Des créations visionnaires et nomades à (re)découvrir à la Fondation Vuitton jusqu'en février 2020.

Il y a exactement quatre-vingt dix ans, pour le Salon d'automne de 1929, la jeune Charlotte Perriand (1903-1999) conçoit un appartement modèle en collaboration avec l'architecte Le Corbusier et son cousin et collaborateur, Pierre Jeanneret. L'espace est cloisonné à mi-hauteur par des rangements, qui lui ont été inspirés par des malles de voyage empilées les unes sur les autres. D'un côté se trouve la salle à manger-salon, de l'autre s'accole le lit, monté sur roulement à billes pour être commodément refait. Dans la kitchenette, elle imagine un bloc central muni de plans qui pivotent, s'abaissent ou se lèvent selon que l'on a besoin, ou pas, d'augmenter la surface utile pour travailler. On n'est pas loin du mobilier escamotable monté sur rail, baptisé « Rognan », qu'Ikea entend lancer en 2020.

Cette proposition culottée et visionnaire d'une jeunette de 26 ans est à découvrir, totalement reconstituée, dans l'exposition « Le Monde nouveau de Charlotte Perriand », jusqu'au 24 février 2020 à la Fondation Louis Vuitton, dans le bois de Boulogne, à Paris. « C'est la seule designer du XXe siècle à utiliser le mouvement, convient son gendre, le réalisateur Jacques Barsac, auteur de Charlotte Perriand L'Œuvre complète (quatre tomes, 530 pages chacun chez Norma). Avec elle, les objets ne sont plus statiques, ils s'animent, pivotent, coulissent, apparaissent ou disparaissent... »

Et c'est bien le mouvement - ou plus exactement l'espace dégagé, fluide, dédié à un corps en mouvement - qui est le fil conducteur de cette immense exposition réunissant sur les 4 000 m² du musée 200 œuvres de cette créatrice protéiforme en dialogue avec 200 autres, signées de ses amis et complices, les artistes tels Fernand Léger ou Pablo Picasso. Ce prisme permet d'appréhender, comme jamais, le mode de penser de Charlotte Perriand, ce qu'elle entendait par « avoir l'œil en éventail ». Pour cette femme d'avant-garde, « rien n'est dissociable, ni le corps de l'esprit, ni l'homme du monde qui l'entoure, ni la terre du ciel ».

