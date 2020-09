Charlotte Namura : "La méchanceté ne sert à rien, sauf à se prendre un karma en pleine face"

Harcelée sur les réseaux sociaux pour s'en être pris à une banderole de supporters parisiens visant Dimitri Payet et son épouse, Charlotte Namura en a gros sur la patate. L'ancienne journaliste de TF1, aujourd'hui rédactrice en chef de CS Mag, revient sur son dimanche cauchemar, qui illustre pourtant bien son quotidien de femme passionnée de football.

"Je ne comprends pas que des mecs, qui sont pères de famille, aient pris le temps de faire ça... Tu n'as vraiment que ça à faire de ton samedi et ton dimanche ?"

C'est bien. Jour d'un PSG-OM les supp s'en prennent aux épouses, aux mères, aux femmes, te disent de la fermer, de retourner à la cuisine, de pas casser les couilles avec tes "trucs de féministes." oké dakor. "Mais Si CHArlOtTE Le FoOt Ca À EvOlUé" --

J'ai eu l'action de lever les yeux au ciel et de souffler, une fois de plus. C'est triste et habituel. Ce n'est pas parce que c'est une habitude que ça ne doit pas changer. L'argument qui vise à dire que ça fait partie de la culture, je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Je me suis demandé où étaient les limites. À partir du moment où on s'attaque à une femme enceinte, maman de trois enfants, qui n'a rien demandé, c'est qu'on n'en a plus. Ça veut dire que la prochaine fois, on est capables de mettre le nom de son enfant, de sa mère... S'il n'y a plus de limites, c'est qu'on rentre dans quelque chose de très dangereux.C'est génial de chambrer, je suis la première à le faire. Mais on peut aussi avoir un cerveau. On peut également être plus créatifs dans les vannes. On n'a pas d'imagination, ni de répartie, donc on tombe toujours dans la sodomie ou les femmes de joueur. Il n'y a que ça qui fait rire, alors que ce n'est même pas drôle. C'est lourd et c'est un vrai problème. Venez, on invente des vannes ! Je ne comprends pas que des mecs, qui sont pères de famille, aient pris le temps de faire ça... Tu n'as vraiment que ça à faire de ton samedi et de ton dimanche ? Il faut obligatoirement dire que la femme de Payet est une chose qu'on saute ? C'est grave !