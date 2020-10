Charlie Hebdo raconte ses 50 ans de lutte pour la liberté d'expression dans un livre

Naissance de Charlie Hebdo en 1970 en réponse aux tentatives de censure de Hara Kiri après sa Une "Bal tragique à Colombey, un mort" ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

En plein procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, créé pour contourner la censure du pouvoir gaulliste, revient sur un demi-siècle de combats pour la liberté d'expression, dans un ouvrage en librairie jeudi.

Intitulé "Charlie Hebdo, 50 ans de liberté d'expression" (éd. Les Echappés), ce livre retrace sur plus de 300 pages l'histoire mouvementée de l'hebdomadaire satirique et de sa lutte incessante, dès sa création, pour défendre et faire vivre cette liberté, via la reproduction de dessins, reportages, éditos, qui ont marqué l'histoire du journal, précédés d'un texte de son directeur Riss.

"Cela nous a sauté aux yeux, quand on s'est penchés sur nos archives pour évoquer ces 50 ans: durant ces 50 années, toute la trajectoire de Charlie, né d'une censure, a été marquée par ce combat", a raconté à l'AFP Gérard Biard, le rédacteur en chef du journal satirique.

Charlie Hebdo a en effet été créé en réponse à des mesures prises par le gouvernement en 1970 pour tenter de faire taire le mensuel Hara Kiri, qui avait osé titrer, après le décès du général de Gaulle à Colombey-les-deux-églises, "Bal tragique à Colombey, un mort". Une allusion à l'incendie d'un dancing qui avait fait plus d'une centaine de morts ce mois-là.

Le ministère de l'Intérieur avait décidé d'interdire l'affichage et la vente aux mineurs de Hara Kiri. L'équipe du mensuel a eu l'idée de lancer une version hebdomadaire pour contourner cette quasi-interdiction: Charlie Hebdo était né, un clin d'oeil au défunt général.

- Clin d'oeil au "général" -

Le journaliste et écrivain Françaois Cavanna, fondateur des journaux Hara-Kiri et Charlie Hebdo, en mai 2004 ( AFP / JOEL ROBINE )

L'hebdo cesse de paraître en 1982, mais sera relancé dix ans plus tard, après la scission de la rédaction d'un autre journal satirique, la Grosse Bertha.

L'ouvrage montre l'évolution des sujets couverts par le journal et des forces auxquelles il s'attaque avec un humour toujours piquant, grâce au talent de ses équipes.

"Tout au long de sa vie, Charlie Hebdo s'est confronté à des formes de censure, d'abord une censure classique et institutionnelle" qui s'exerce via "un nombre incalculable de procès, notamment de la part de l'armée", résume Gérard Biard.

Peu à peu, au fur et à mesure que la jurisprudence conforte le journal, cette censure institutionnelle cède la place à "des associations religieuses", au départ catholiques, qui intentent des procès "avec pour stratégie de nous assécher financièrement", sans succès.

Désormais, les efforts pour faire taire le journal relèvent surtout "d'individus ou de groupes d'individus, qui s'autoproclament de telle au telle cause, parfois au nom de causes très justes, mais qui sont guidés par une forme de puritanisme, une recherche de la pureté absolue, y compris dans le combat idéologique", relève-t-il.

- Traumatismes -

Charb brandit le 2 novembre 2011 une édition spéciale de Charlie Hebdo, après une tentative d'incendie du siège du journal à Paris. Charb sera tué dans l'attaque de janvier 2015 ( AFP / ALEXANDER KLEIN )

Le livre revient évidemment sur les rapports "souvent compliqués avec les autres médias" et sur les événements comme la publication des caricatures de Mahomet, et ses énormes retentissements. Il rappelle d'abord le contexte, aujourd'hui trop souvent oublié, qui a conduit Charlie Hebdo à publier ces caricatures danoises, en 2006: il s'agissait de protester contre le licenciement du rédacteur en chef du quotidien France Soir, qui avait été le premier journal français à oser publier ces dessins.

Et Charlie se retrouve au coeur d'un procès intenté par la Mosquée de Paris, l'UOIF et la Ligue islamique mondiale, en 2007, une alliance "contre nature", selon Gérard Biard, qui y voit une forme de résurgence de la censure institutionnelle. Là encore, le procès aboutira à une relaxe.

Mais en 2011 suivra l'incendie contre le siège du journal, puis la tuerie de janvier 2015. Autant de traumatismes qui n'empêchent pas Charlie de continuer à tracer son chemin, en se servant des mêmes outils qu'à sa création.

"La satire et la caricature utilisent un langage qui est une manière de mettre en évidence ce que les autres médias ne peuvent pas montrer. On nous a beaucoup accusé de faire de la provocation, mais c'est un outil pour éclairer, notre outil d'expression, pour faire un pas de côté", explique Gérard Biard.

