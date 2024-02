Charles Maarek, président du FC Rouen : « Ce club fait partie du patrimoine du football français »

Après avoir sorti Toulouse aux tirs au but (3-3, 12-11 T.A.B.) en 16 es de finale de Coupe de France, le FC Rouen s’est offert Monaco, de la même manière (1-1, 6-5 T.A.B.), ce jeudi en 8 es . Le 7 e de National affrontera Valenciennes (dernier de Ligue 2) en quarts. « Je suis fier pour les vrais amoureux du FC Rouen , a réagi le président rouennais Charles Maarek, dans des propos rapportés par L’Équipe . Pour la France qui reconnaît que ce club fait partie du patrimoine du football français. Moi je suis là pour construire, et je vais continuer à construire, pour continuer à faire rêver les gens. (Face à Valenciennes) On va devoir jouer de la même façon, je fais confiance à Maxime d’Ornano (l’entraîneur) et les joueurs pour continuer à nous faire rêver. Si on joue sérieusement, on a toutes nos chances de faire quelque chose. Mais un match de football, c’est d’abord sur le terrain, avec les tripes et du sérieux. Le stade sera plein, c’est un volcan. » Pour rappel, le FCR a connu 19 saisons de D1, dans son histoire.…

JB pour SOFOOT.com