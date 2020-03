Charles Kaboré : " Le monde en sortira forcément différent "

Le championnat de Russie a été suspendu au moins jusqu'au 10 avril prochain, en raison de l'épidémie de coronavirus. Charles Kaboré, le milieu de terrain burkinabé du Dynamo Moscou, s'attendait à cette décision. Confiné dans son appartement moscovite, l'ancien Marseillais observe l'évolution de la situation, notamment en France et en Russie, et s'efforce de rester optimiste.

Oui, et c'est logique. Toutes les compétitions sportives sont suspendues au moins jusqu'au 10 avril prochain. On sait que ça pourrait durer plus longtemps. Mon club a demandé aux joueurs de rester au maximum à la maison, de limiter les sorties et les contacts. Les entraînements doivent reprendre en théorie le 23 mars, mais à ce jour, je ne sais pas si cela sera le cas. En attendant, on a un programme pour s'entretenir physiquement à domicile, en faisant du gainage, par exemple.Certains clubs pouvaient jouer avec du public, d'autres à huis clos. Les autorités russes ont estimé jusqu'au début de la semaine qu'on pouvait jouer. On sait qu'il y a des cas de coronavirus dans le pays. Lors des dernières journées de championnat, je n'ai pas remarqué qu'il y avait moins de spectateurs que d'habitude dans les stades. Sur le terrain, je n'avais pas forcément d'appréhension particulière. Mais je pense que c'est mieux de tout arrêter, de prendre toutes les précautions nécessaires. La santé avant tout. Les instances du football ont eu raison de reporter l'Euro 2020 ou les matchs qualificatifs pour la CAN 2021, prévus fin mars.Oui. Il y a moins de voitures qui circulent, moins de monde dans les rues. Je crois qu'à Moscou, les rassemblements de plus de cinquante personnes sont interdits. Les gens vont faire des provisions dans les supermarchés. Il y a une forme d'inquiétude. Je ne sais pas si le gouvernement russe va imposer le confinement de la population, mais je ne serais pas vraiment étonné. L'école française où vont mes deux enfants est fermée. L'épidémie touche toute la planète, je pense que les autorités russes vont prendre de nouvelles mesures.