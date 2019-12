Charles IX, le roi qui a fait du 1er janvier le Jour de l'An partout en France

Certaines couronnes pèsent très lourd. Trop. Celle qui coiffe Charles IX depuis maintenant trois ans a peut-être la couleur scintillante de l'or, mais le poids du plomb. Peut-être explique-t-elle la longue silhouette, déjà voûtée, du jeune souverain, catapulté sur le trône en décembre 1560 alors qu'il avait seulement 10 ans.Son règne est né sous le double sceau du deuil et du chaos. La mort a frappé coup sur coup la Maison de France. D'abord en emportant son père Henri II, terrassé en juillet 1559 d'un malencontreux coup de lance à l'œil lors d'un tournoi. Puis en s'acharnant quinze mois plus tard sur son frère aîné, François II, qui expire à 16 ans dans d'indicibles souffrances. À l'image des convulsions religieuses qui agitent le royaume dont Charles IX a hérité.Cette guerre civile entre catholiques et protestants -- qui connaîtra huit épisodes jusqu'à la fin du XVIe siècle -- lui a explosé une première fois à la face en mars 1562. Un an de tensions et de massacres avant la signature d'un traité de paix à Amboise qui ne règle rien. Il avait alors pu s'abriter derrière la régence de sa mère, Catherine de Médicis. Mais le 19 août 1563, le jeune roi est déclaré « majeur », mûr pour régner. Si sa mère continue à tirer les fils du pouvoir, le monarque encore imberbe est désormais en première ligne.Uniformiser le royaumePuisqu'il lui faut se faire connaître de ses sujets, il entame le 13 mars 1564 un « grand tour » du pays. Ce périple royal -- qui s'achèvera le 1er mai 1566, après 4 000 km parcourus -- sert surtout d'autres objectifs : pacifier son royaume qui se déchire au nom du Christ ; affermir son autorité de roi catholique ; et mettre fin aux velléités émancipatrices de certaines provinces. Du château de Fontainebleau, où la Cour a fait le plein de fêtes étourdissantes, le convoi royal -- souvent plus de 2000 personnes ! -- prend la route de Sens, puis de Troyes, ...