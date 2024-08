Charles III rencontre des survivants de l'attaque de Southport, à l'origine des récentes émeutes

Le roi Charles IIIl s'arrête devant les fleurs déposées devant la mairie, après le meurtre de trois fillettes fin juillet dans une attaque au couteau, lors de sa visite pour rencontrer les membres de la communauté locale, le 20 août 2024 à Southport, au nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

Le roi Charles III s'est rendu mardi à Southport où il a rencontré des enfants qui ont survécu à l'attaque au couteau dans laquelle trois fillettes ont été tuées fin juillet, et qui a entraîné plusieurs journées d'émeutes en Angleterre.

A son arrivée dans cette ville du nord-ouest de l'Angleterre, le roi s'est arrêté devant les fleurs et les peluches laissées devant la mairie en mémoire des victimes. Il a salué le public venu en nombre, avec beaucoup d'enfants.

Charles III a passé environ 45 minutes avec les enfants qui ont survécu à l'attaque, qui s'est produite le 29 juillet lors d'un cours de danse inspiré de la star américaine de la pop Taylor Swift.

Trois fillettes de 6, 7 et 9 ans ont été tuées. Huit autres enfants ont été blessés ainsi que deux adultes qui tentaient de les protéger. Tous sont désormais sortis de l'hôpital.

Un suspect, âgé de 17 ans au moment des faits et désormais majeur, a été arrêté sur place.

Le roi devrait s'entretenir avec les familles des trois fillettes tuées mercredi à Londres, selon l'agence britannique PA.

- Rumeurs en ligne -

Le roi Charles III (c) rencontre les personnels des services d'urgences lors de sa visite à Southport, le 20 août 2024 dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / PETER POWELL )

Selon ses services, la visite du roi, qui s'était trouvé sous pression pour s'exprimer concernant les violences, visait à "exprimer son soutien aux personnes touchées par l'attaque du 29 juillet et les émeutes qui ont suivi dans la ville", ainsi qu'à remercier les secours et forces de l'ordre.

Lors de sa visite, Charles III, actuellement en vacances au château de Balmoral en Ecosse, a rencontré des représentants des services de secours, de la police, des pompiers et des groupes communautaires locaux, notamment des représentants des religions.

Dès le lendemain du meurtre des fillettes, de violents affrontements entre manifestants et police ont éclaté à Southport, en particulier à proximité de la mosquée locale, prise pour cible.

A suivi une semaine d'émeutes racistes et islamophobes dans de nombreuses villes en Angleterre et en Irlande du Nord, attisées par des agitateurs d'extrême-droite sur fond de rumeurs en ligne concernant le suspect, présenté initialement comme un demandeur d'asile musulman arrivé par bateau.

Il s'agit en fait d'un adolescent, Axel Rudakubana, né à Cardiff, au Pays de Galles, dans une famille, selon des médias, originaire du Rwanda, pays très majoritairement chrétien.

Le roi Charles III salue le public lors de sa visite à Southport, le 20 août 2024 dans le nord-ouest de l'Angleterre ( POOL / Paul ELLIS )

Ses motivations sont inconnues mais la piste terroriste n'a pas été retenue.

Le roi et son épouse Camilla avaient rapidement publié un message de condoléances aux familles des victimes après l'attaque.

Charles III était ensuite resté silencieux pendant les émeutes qui ont visé des mosquées ou des hôtels hébergeant des migrants et ont été marquées par des saccages et pillages de commerces et services publics.

Environ 500 personnes ont depuis été inculpées pour violences ou incitation à la haine en ligne, donnant lieu à plus de 120 condamnations, surtout de la prison ferme.

Une fois le calme revenu, après des entretiens avec des responsables policiers le 9 août, il avait finalement remercié les forces de l'ordre face aux violences "d'un petit nombre" et appelé à l'unité.

"Le roi a fait savoir qu'il avait été très encouragé par les nombreux exemples d'esprit de solidarité", avait alors précisé le palais de Buckingham.

Les dix jours de silence du roi, pourtant prompt à célébrer le multiculturalisme du Royaume-Uni, avaient été mis en parallèle avec la neutralité à laquelle était farouchement attachée sa mère Elizabeth II, au point qu'il lui avait été parfois reproché de manquer d'empathie.

Elle ne s'était ainsi pas rendu sur les lieux des émeutes qui avaient suivi la mort d'un jeune homme métis, Mark Duggan, tué par la police en 2011 au nord de Londres.

Helen Marshall, une habitante de 71 ans de Southport, s'est félicitée de la visite de Charles III.

"Nous sommes dans une situation difficile et nous avons besoin de quelque chose pour nous remonter le moral", a-t-elle déclaré. "Les dernières semaines ont été dévastatrices, mais c'est l'esprit de communauté qui nous permet de tenir le coup", a ajouté la septuagénaire.