Charles Devineau : "La Châtaigneraie, ce n'est pas ronflant, mais je bosse"

Un an après avoir atteint les 16es de finale avec La Roche VF, Charles Devineau s'apprête à vivre le premier 32e de finale de Coupe de France de l'histoire de l'AS Châtaigneraie. Leader de son groupe de R1, le club vendéen défie Lorient, actuel sixième de Ligue 1, dimanche à La Roche-sur-Yon (15h30). Double vainqueur de la compétition en tant que joueur du FC Nantes (1999 et 2000), l'irréductible entraîneur fera tout ce qu'il faut pour résister à l'envahisseur.

"On est dans la peau du chasseur, il ne peut pas nous arriver grand-chose, on a déjà réussi notre parcours."

On sent qu'il y a un événement au bout de la semaine, mais on l'aborde très sereinement. Les joueurs font tous l'effort pour être là cette semaine. On fait cinq entraînements, c'est unique. Mais ils vont être là, malgré les kilomètres à faire pour certains. Tout le monde nous demande des places, le téléphone sonne beaucoup. Il y a l'excitation d'arriver en 32, et c'est décuplé par le fait de jouer une Ligue 1. On est dans la peau du chasseur, il ne peut pas nous arriver grand-chose, on a déjà réussi notre parcours. Il n'y a que de belles choses qui nous attendent.Lors de l'assemblée générale, j'avais dit que si tous les maillons de la chaîne bossaient ensemble, ça allait le faire. C'est un travail collectif, mené en priorité par le président Alain Brillouet. Ça fait 25 ans qu'il donne de son temps, de son énergie, parfois de ses finances. Il était très ému qu'on atteigne ce tour. Le voir pleurer, ça m'a touché. Tu as encore des gens sains dans ce milieu-là. Les dirigeants et les bénévoles amoureux de ce club y passent beaucoup de temps pour mettre tout le monde dans les meilleures conditions. Moi, je suis arrivé en juillet et j'ai retrouvé un groupe de joueurs qui avait envie d'effacer la descente en R1, un peu revanchard.C'est un tout petit village de 2500 habitants, dans le Sud-Vendée. Tout le monde se connaît, c'est bien encerclé sportivement par d'autres clubs comme Pouzauges, Fontenay, La Roche-sur-Yon, Les Herbiers. Les gens sont très proches de leurs valeurs : le travail, l'humilité, la simplicité. Ça reste un village, donc c'est aussi pour ça que l'histoire est belle.