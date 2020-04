Charles Devineau : "Être privé d'accession tout en étant leader..."

Si l'arrêt définitif de tous les championnats amateurs décidé par la Fédération française de football ce jeudi crée inévitablement des situations injustes sportivement, aucune ne devrait l'être autant que celle de La Roche Vendée Football. Leader de sa poule de National 3, le club voit l'accession lui filer sous le nez pour une histoire de quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués. Plus combatif qu'abattu, l'entraîneur vendéen Charles Devineau le confirme : La Roche ne compte pas être le dindon de la farce.

"Pourquoi ne pas nous associer à la fête ? Pourquoi ne pas prendre une décision exceptionnelle face à cette situation exceptionnelle ? Il faut que les raisons sportives passent avant tout."

Je pressentais qu'un calcul de ce type pourrait nous pénaliser. Mais aujourd'hui, on est premiers pour des raisons sportives claires et nettes. On est premiers sur la phase aller, on a gagné à Châteaubriant, on a la meilleure attaque et la meilleure différence. Et sur un calcul d'un ratio nombre de points obtenus / nombre de matchs joués on nous enlèverait cette première place ? Attention, je comprends la FFF. Il fallait prendre une décision générale pour tous les championnats. Mais elle est très injuste pour nous et sûrement la plus injuste, car on doit être le seul club privé d'accession en étant leader. Quand la décision tombe, on est abattus. Ça fait mal. On voit tout le travail des joueurs au quotidien, tous les points obtenus et les matchs gagnés s'envoler sur une décision qu'on ne maîtrise pas. Je suis à chaud, ça me tient évidemment à cœur. Mais c'est ça, le sport : réagir dans le vif du sujet. Là, on y est et c'est pour ça que je ne changerais de métier pour rien au monde, même s'il y a des périodes délicates.Franchement, non. Je suis arrivé au club l'été dernier après deux ans avec les féminines Lire la suite de l'article sur SoFoot.com