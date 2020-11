Charles Corver, sifflet coupé...

C'était l'arbitre néerlandais qui avait si mal officié lors du légendaire France-RFA au Mundial espagnol de 1982. Charles George Rainier Corver (1936-2020), est décédé ce mardi des suites d'une longue maladie à l'âge de 84 ans. Retour sur son heure de non-gloire...

Le chewing-gum de l'indécence

. C'était le petit conseil amical de Franz Beckenbauer aux joueurs de laet à leur entraîneur Jupp Derwall à la veille de la demi-finale France-RFA du Mundial 1982. Quelques années auparavant, quand était arrivé à la tête des Bleus en 1976, Michel Hidalgo avait averti ses gars :Le 8 juillet 1982 au Sánchez Pizjuán de Séville, à 1-1, on joue la 57minute de ce France-RFA quand Platini lance en profondeur Patrick Battiston qui s'en va défier dans l'axe le gardien Harald Schumacher... Patrick est entré en jeu à la 50à la place de Bernard Genghini. En première mi-temps, "Tchouki" (surnom de Bernard) avait subi un coup dur au mollet de la part de Manfred Kaltz. Diminué, il avait du sortir, condamnant de fait le Carré Magique d'Hidalgo. Mais non seulement Kaltz n'avait pas été sanctionné pour le jeu dur que lui et ses coéquipiers avaient pratiqué contre les Français, mais ce sont plutôt Giresse et Genghini qui s'étaient pris un carton jaune chacun...À l'entrée de la surface allemande, Battiston en extension ouvre son pied gauche pour ajuster une frappe qui passe de peu à côté du poteau gauche allemand. Raté ! Mais Patrick gît à terre, inanimé. Il faut attendre quelques secondes pour que la réalisation TV montre l'agression bondissante de Schumacher : la hanche en avant, en plein dans la tête du Stéphanois. Le choc est d'une violence inouïe... Thierry Roland vilipende l'arbitre tandis que Jean-Michel Larqué s'emporte :Son assistant, M. Geller, n'a pas bronché, lui non plus... La "faute" s'est produite dans la surface de réparation et la sanction est claire : carton rouge pour Schumacher. Penalty aussi ? Oui ! Ceci dit, Battiston avait eu le temps de frapper avant l'agression. Charles Corver siffle pourtant une simple remise en jeu en six mètres ! Sans expulser, ni même avertir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com