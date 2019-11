Charles Blé Goudé : la justice ivoirienne presse le pas

Nouveau revirement judiciaire pour l'ex-chef des Jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blé Goudé. Alors qu'il a été acquitté en début d'année, puis remis en liberté conditionnelle aux Pays-Bas, dans l'attente d'un examen de l'appel par la procureure, la justice ivoirienne a annoncé ce jeudi son intention de le poursuivre devant le tribunal criminel d'Abidjan, pour des crimes présumés commis entre 2010 et 2011. Mercredi, déjà, son collectif d'avocats avait claqué la porte de l'audience avec la chambre d'accusation. Ils se sont ensuite retirés du dossier pour dénoncer une procédure qu'ils estiment biaisée.Lire aussi Côte d'Ivoire : le coup de tonnerre de la CPI dans l'affaire GbagboLire aussi Acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé : la procureure fait appelRebondissement judiciaire« Le tribunal va le juger (Blé Goudé) », notamment pour des « faits concernant des actes de torture, homicides volontaires, viol. Il y a une décision de renvoi devant le tribunal criminel », a déclaré le procureur général de la Cour d'appel d'Abidjan Léonard Lebry, soulignant qu'il ne disposait pas encore de la « requalification pénale » exacte des faits. L'annonce a aussitôt provoqué des remous dans le camp des deux co-accusés, Blé Goudé et Gbagbo.Pour comprendre les raisons de ce nouveau rebondissement judiciaire, il faut revenir six ans en arrière, lorsque l'ex-chef des Jeunes patriotes avait été arrêté au Ghana le 17 janvier...