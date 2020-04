Chargeurs confirme ses objectifs de vente 2020 et 2021 après un 1T en légère baisse

Le groupe industriel diversifié Chargeurs a maintenu mardi ses objectifs de vente pour 2020 et 2021 malgré la pandémie, après un premier trimestre marqué par un recul limité de ses ventes, grâce à la "bonne résilience" d'une partie de ses activités, notamment en Asie.

Chargeurs a confirmé dans un communiqué son objectif d'un chiffre d'affaires à 750 millions d'euros à la fin 2020 et d'un franchissement du seuil d'un milliard d'euros fin 2021, s'appuyant sur "les performances de l'activité Lainière Santé", spécialisée dans les équipements sanitaires.

Les ventes ont baissé de 2,3% au premier trimestre, à 157,5 millions d'euros, et de 4,7% à périmètre et changes constants. Mais le président Michaël Fribourg se félicite de "la résilience" de l'entreprise dans le contexte de pandémie, qui a "mis à l'épreuve l'outil industriel et opérationnel mondial".

Chargeurs affirme que cette "baisse limitée" s'explique par "la croissance de la zone Asie de 5,9%", due à "un effet de rattrapage des commandes des principaux clients de Chargeurs Protective Films et aux dernières acquisitions au sein de Chargeurs Museum Solutions".

C'est en Europe que les ventes ont le plus souffert, en baisse de 9,2% au premier trimestre 2020, sous l'effet de "la crise sanitaire et le confinement imposé par de nombreux États", indique le communiqué.

Les films de protection, premier pôle d'activité du groupe, affichent une croissance de 2,5% à 70,9 millions d'euros au premier trimestre 2020 (+1,6% en organique).

La division Fashion Technologies (entoilage), pénalisée par "le ralentissement généralisé de la mode et du luxe lié au confinement", voit, elle, ses ventes baisser de 14,7% à 45,2 millions d'euros.

En termes d'objectif de ventes pour 2020 et 2021, "les performances de l'activité Lainière Santé devraient permettre de compenser, au moins en partie, les baisses d'activité des autres métiers", avance le groupe.

Lainière Santé a réorganisé au premier trimestre "une part importante de ses outils industriels et logistiques mondiaux". Selon Chargeurs, cette nouvelle activité propose "une large gamme de produits à vocation sanitaire, qui sera déployée progressivement dans le monde entier."

Ainsi, "Lainière Santé dispose à ce jour d'un carnet de commandes indicatif à moins d'un an de l'ordre de 250 à 300 millions d'euros". Le groupe se veut toutefois prudent quant à cette activité "émergente" et "soumise à de très fortes contraintes".