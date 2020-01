Charge mentale chez l'enfant : « Laissez-leur le temps de grandir ! »

Entre son cours d'anglais, son cours de chinois et son cours de violon, Jules, 6 ans, lutte pour ne pas s'endormir à l'école. Bien sûr, il a envie d'être aussi « intelligent » que ses parents, il ne veut pas « devenir un SDF », mais il « n'aime pas du tout le violon »? Églantine, 10 ans, décrite par ses parents comme une « performeuse », enchaîne les cours de musique, de langue, les ateliers découverte avec sa nounou trilingue et les musées le dimanche avec ses parents? Elle avoue, épuisée : « Je n'ai plus de place dans mon cerveau. » Angèle, 8 ans, est « une battante » qui multiplie les compétitions de gym, de judo, de natation et de danse classique parce que son papa lui a dit que, « pour être belle, il faut faire du sport »? Mais, à l'école, elle est souvent seule dans la cour de récré.Avec des exigences toujours plus élevées, les parents, et les adultes en général, n'en demandent-ils pas trop aux enfants ? C'est la question que s'est posée Aline Nativel Id Hammou à force de recevoir dans son cabinet de petits d'hommes épuisés, tristes, anxieux, agités, parfois mutiques ou carrément déprimés.Cette psychologue clinicienne de Nanterre, qui intervient également auprès de membres du personnel soignant souffrant de burn-out, ose pour la première fois parler de « charge mentale » chez l'enfant. De quoi faire sourire certains adultes? « On parle de la charge mentale des femmes, de celle des...