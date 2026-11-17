Jean-Luc Mélenchon lors des commémorations du 11-Novembre, à Gentioux-Pigerolles (Creuse), le 11 novembre 2026 ( AFP / Pascal LACHENAUD )

Plusieurs ministres du gouvernement ont vivement critiqué le candidat de la gauche radicale à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, l'accusant de relayer une nouvelle fois la propagande du Kremlin, cette fois sur la présence de militaires français en Ukraine.

"Relais assumé de la propagande du Kremlin", "il se couvre de ridicule": les ministres en charge des Affaires étrangères ou des Armées ont répondu de manière cinglante à une publication sur X du chef de La France insoumise (LFI), lui reprochant implicitement d'être un télégraphiste de Moscou, accusation utilisée pendant la Guerre froide contre les politiciens alignés sur les positions de l'URSS.

La séquence débute à la mi-journée à Manille, où le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov accuse la France de "participation directe à la guerre" après les révélations lundi par la radio RFI de la présence de quelques militaires français sur le sol ukrainien pour des missions de formation ou de maintenance.

Elle rebondit ensuite à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement aux alentours de 15h15. La ministre déléguée aux Armées Alice Rufo répond à une question sur ce sujet, réfutant l'accusation "absurde" du Kremlin, soulignant la nature non combattante des missions, "l'absence de toute intentionnalité de combat", "le volume des personnels engagés très limité" ou encore "le caractère extrêmement ponctuel" des missions "à très longue distance de la ligne de front".

Et de conclure son intervention : "J'espère que compte tenu des déclarations de M. Lavrov, personne dans cet hémicycle ou sur les réseaux sociaux ne se fera porte-parole du Kremlin".

Mais quelques minutes plus tard, à 15h28, Jean-Luc Mélenchon publie le message suivant sur X, commentant le post de l'AFP sur les déclarations de M. Lavrov: "Alerte. Nous ne devons en aucun cas devenir cobelligérant en Ukraine (...) Et le ministre russe des Affaires étrangères vient de mettre en garde Paris concernant la présence de soldats français en Ukraine, qualifiant ce déploiement de +participation directe+ au conflit".

"Relais de propagande"

Alice Rufo est la première à dégainer sur le même réseau : "Non : nous ne sommes pas cobelligérants en Ukraine. Il n'y a que M. Lavrov, la propagande du Kremlin et vous qui le dites".

Benjamin Haddad, le ministre délégué aux Affaires européennes enchaîne peu après, accusant dans la même enceinte M. Mélenchon d'être "le relais assumé de la propagande de Lavrov contre notre pays".

Invité de l'émission C à vous sur France 5 dans la soirée, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot affirme lui que le candidat à la présidentielle, qui réussirait à se qualifier pour le second tour selon les sondages, s'est "une nouvelle fois couvert de ridicule".

"La semaine dernière il s'est fait le porte-parole du Kremlin" sur la question du sort de la population du Donbass dans l'Est de l'Ukraine, en grande partie occupé par la Russie, quand il avait déclaré qu'elle avait "le droit de savoir si elle veut être ukrainienne ou russe" en cas d'accord mettant fin au conflit.

Cette volonté de consultation des populations est régulièrement mise en avant par la Russie, alors que "chacun sait que ces populations se sont exprimées à leur écrasante majorité le 1er décembre 1991 pour l'indépendance de l'Ukraine et leur appartenance à l'Ukraine", a déclaré M. Barrot. Et aujourd'hui "il reprend à son compte la propagande de M. Lavrov".

Le chercheur Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'Ifri, a ironisé sur X sur la sortie de M. Mélenchon, "exemple, une fois de plus, de l'esprit d'indépendance et d'autonomie stratégique de certains face à une puissance hostile qui menace et dicte ses lignes, lesquelles sont immédiatement retélégraphiées sans aucun recul par des forces qui prônent la souveraineté".

Septuagénaire passé par l'extrême gauche trotskiste, Jean-Luc Mélenchon et sa formation de la France insoumise sont régulièrement accusés, y compris par la gauche modérée, d'avoir dans les affaires internationales un positionnement favorable à la Russie, qu'il justifie par une volonté de non-alignement ou de rupture avec les Etats-Unis.