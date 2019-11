Charente-Maritime : un chasseur tue un cueilleur de champignons

Un nouvel accident de chasse mortel est à déplorer en France. Cette fois, c'est un cueilleur de champignons qui en a été la victime. Sud-Ouest explique que vendredi, au lieu-dit Font-Belle à Villars-les-Bois en Charente-Maritime, un artisan menuisier à la retraite de 77 ans a été pris pour cible par erreur par un chasseur de 34 ans.L'auteur du tir croyait viser du gibier après avoir aperçu du mouvement dans les fourrés. Sauf qu'il s'agissait du cueilleur de champignons. Prise en charge par les secours, appelés par le chasseur, la victime a succombé à ses blessures. La gendarmerie de Saint-Jean-d'Angély est chargée de l'enquête ouverte dans la foulée de ce drame et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a été missionné comme expert technique.Lire aussi Un test d'alcoolémie pour les chasseurs, quelle bonne idée !131 accidents de chasse pour la saison 2018-2019La fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime a réagi à cet accident mortel dans un communiqué. Elle « déplore et condamne formellement cet acte contraire aux règles élémentaires de sécurité ». La fédération réclame le retrait à vie du permis de chasser de l'auteur du tir « en plus des éventuelles sanctions civiles et pénales ».Lire aussi Ariège : la partie de chasse au sanglier vire au drameIl s'agit de la deuxième personne qui aurait été tuée lors d'un accident de chasse cette semaine. Vendredi, à...