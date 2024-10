Chantier de Notre-Dame de Paris: la repose des huit cloches terminée

Le recteur de Notre-Dame Olivier Ribadeau Dumas bénit l'une des huit cloches de la tour Nord de la cathédrale, appelée "Marcel", le 12 septembre 2024 ( AFP / Ed JONES )

La repose des huit cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris "vient de se terminer avec celle de la cloche Gabriel", a annoncé la ministre de la Culture samedi, à presque deux mois de la réouverture de l'édifice.

Les huit cloches de la tour Nord, déposées pour les nettoyer ou les restaurer après l'incendie du 15 avril qui a partiellement ravagé ce chef d'oeuvre de l'art gothique, avaient commencé à être réinstallées le 12 septembre.

La "repose (...) vient de se terminer avec celle de la cloche Gabriel, la plus lourde des huit (4.162 kg)", a déclaré Rachida Dati sur le réseau X.

L'établissement public chargé de la restauration a de son côté publié, vendredi, une vidéo sur Instagram montrant le montage et l'installation de cette dernière cloche "Gabriel" par les équipes de ce chantier hors norme qui est dans sa dernière ligne droite.

"Les fidèles et les Parisiens pourront de nouveau entendre les appels sonores et le marquage du temps lancés du haut des tours de notre cathédrale de Paris", a ajouté Rachida Dati, soulignant qu'"une nouvelle étape importante et symbolique (a été) franchie, à 64 (sic) jours de la réouverture" prévue le 7 décembre.