Chantage à la webcam, phishing et piratage, le triste top 3 des cyberattaques

Leur imagination semble sans limite. Les cybercriminels ont encore rusé l'an dernier pour attirer dans leurs filets les internautes français et leur soutirer monnaies virtuelles ou mots de passe confidentiels.Dans son rapport d'activité 2019 dévoilé ce mercredi au Forum International de la Cybersécurité à Lille (Nord), la plateforme d'assistance aux victimes Cybermalveillance.gouv.fr dresse un état des lieux alarmant de la menace informatique en France.C'est un échantillon conséquent, 90 604 victimes déclarées dont 90 % de particuliers, qui permet d'établir des grandes tendances de cyberattaques confirmées par les prestataires privés qui ont aidé à y mettre fin.La fausse webcam piratée, arnaque de l'annéeEn tête des signalements et loin devant avec 28 000 demandes d'aide (38 %), la cyberescroquerie du chantage au porno. Un email assez précis, envoyé à des millions d'adresses, prévient la victime que sa webcam a été piratée et que sa consultation d'un site X a été enregistrée.Le criminel incite la victime à payer en bitcoin afin d'éviter la diffusion de la vidéo embarrassante auprès de ses proches.Débutées dès l'été 2018, les escroqueries ont connu un pic de signalements en février 2019 avec 20 719 recherches d'assistance « dont la quasi-majorité était liée aux vagues massives de chantage à la webcam », assure Jérôme Notin, expert en sécurité informatique et directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr.« C'est un phénomène hors de contrôle qui alimente des mafias organisées », confirme un cybergendarme qui a croulé sous les remontées de plaintes l'an dernier.Les services de l'Etat ont en ont enregistré officiellement 2000 en 2019. Sans compter toutes les victimes silencieuses et celles qui ont malheureusement payé.L'hameçonnage toujours populaireLe piratage plus classique des comptes, des réseaux sociaux aux e-mails mais aussi des sites marchands, a représenté 14 % ...