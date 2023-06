information fournie par So Foot • 05/06/2023 à 21:59

Changement de lieu et de date pour le Trophée des champions

Il a une bonne tête de vainqueur, ce Trophée des champions.

Comme pressenti, le TDC – prévu au stade national de Rajamangala à Bangkok le 5 août prochain – opposant le Paris Saint-Germain au Toulouse FC n’aura pas lieu. Du moins, il ne se disputera pas en Thaïlande, et ne se tiendra pas cet été. « En effet, il n’aura pas lieu cet été en Thaïlande pour des raisons complètement indépendantes de la volonté de la Ligue , a expliqué le président de la LFP Vincent Labrune à L’Équipe . Mais c’est finalement un mal pour un bien. Cela va nous permettre de le déplacer à une date plus favorable, début janvier. Pour le lieu, on est en train de travailler sur trois options, toutes à l’étranger. » La responsable de ce couac serait le groupe Fresh Air Festival, qui se serait désengagé du projet.…

JB pour SOFOOT.com