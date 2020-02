Changement climatique : «Nous sommes en guerre et l'ennemi, c'est nous», affirme Hulot

L'ancien ministre de l'Écologie était présent ce vendredi au Salon ChangeNow au Grand Palais, à Paris (8e). L'objectif de cette première « exposition universelle des solutions pour la planète » : présenter des idées innovantes pour accélérer la transition écologique. Devant une salle comble, sous la verrière du monument parisien, nous avons interviewé un Nicolas Hulot combatif contre un système économique qu'il estime mortifère pour la planète et contre une démocratie qu'il juge « à bout de souffle ».Vous suggérez aux femmes et aux hommes politiques de s'inspirer du parfum du changement. Qu'entendez-vous par là ?NICOLAS HULOT. L'exercice du pouvoir, parfois, vous isole. Si l'on souhaite une démocratie plus efficace, les élus doivent s'inspirer des innovations et des initiatives de la société civile et mieux associer les citoyens en amont aux grandes décisions politiques en recréant du dialogue. Le politique est par ailleurs souvent enfermé dans une forme de conformisme. Combien de fois ai-je entendu : « On ne peut pas faire autrement », « on ne peut pas faire autrement que de nourrir l'humanité avec une agriculture productiviste », « on ne peut pas faire autrement que de répondre aux besoins d'énergie par le nucléaire ou les énergies fossiles »... Mais si on ne s'ouvre pas au changement, si on ne laisse pas pénétrer un peu d'utopie dans notre logiciel, on n'y arrivera pas. Enfin, on ne peut pas être dans la confrontation permanente et il faudrait que la classe politique fasse preuve d'une certaine maturité en sortant de cette culture de l'affrontement, de la politique politicienne. Nous sommes à un moment très particulier de l'Histoire de l'humanité où nous devons mettre de côté nos divisions pour nous retrouver sur l'essentiel.Vous parlez de relancer la démocratie et d'associer davantage les citoyens. Le mouvement des Gilets jaunes est en partie né d'une mesure que ...