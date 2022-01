Changement climatique: le coût des inondations aux États-Unis va s'envoler, calcule une étude

Le coût des dégâts liés aux inondations pourrait augmenter de 25% aux États-Unis d'ici 2050 sous l'effet du changement climatique et de l'installation de populations dans des zones à risques toujours plus étendues, selon une étude publiée lundi.

De 32 milliards de dollars par an actuellement, ces pertes devraient atteindre 40,6 milliards (hors inflation) en 2050, calculent les chercheurs, en se basant sur des données d'évaluation des biens, de démographie et des projections des risques d'inondation prenant en compte les effets de la hausse du niveau de la mer et des cyclones tropicaux.

Ces calculs sont "verrouillés" par les effets déjà prévisibles du changement climatique, c'est à dire qu'ils sont valables même si les émissions de gaz à effet de serre devaient baisser sur la période considérée, soulignent les chercheurs dans l'étude publiée par la revue Nature communications.

Les changements démographiques feront également croître les risques, avec l'installation de populations dans des zones nouvellement menacées.

Les communautés afro-américaines des côtes de l'Atlantique et du golfe du Mexique verront leur exposition augmenter. Les communautés actuellement les plus menacées regroupent majoritairement des populations pauvres blanches.

"Le changement climatique et les mouvements de population aboutissent à un coup double aux répercussions faramineuses pour le danger d'inondation", insiste Oliver Wing, de l'université anglaise de Bath, auteur principal de l'étude.

Pour lui, ces résultats devraient constituer "un appel à l'action", à la fois pour réduire les émissions et accentuer les mesures d'adaptation aux conséquences dramatiques du changement climatique.

Entre facteurs climatiques et démographiques, l'étude estime que plus de 7 millions de personnes supplémentaires seront exposées aux risques d'inondation aux États-Unis, soit une augmentation de 97%. Les habitants des États du Texas ou de Floride verront eux leurs risques d'exposition augmenter de 50%.

L'étude souligne aussi les risques liés à la construction immobilière "dans des zones aujourd'hui peu peuplées" des États du sud ou du centre du pays et nouvellement exposées au risque d'inondation en raison du changement climatique.

"La durée relativement courte sur laquelle ces changements vont se produire signifie que nous ne pouvons compter sur la réduction des émissions pour réduire les risques et devons donc améliorer les mesures d'adaptation, à la situation présente comme à venir", insiste un co-auteur de l'étude, Paul Bates, également de l'université de Bath.