Changement climatique : le Cap-Vert durement touché

La sécheresse semble avoir atteint un seuil critique au Cap-Vert. Le pays fait face à une sécheresse préoccupante. Aucune précipitation n'est apparue depuis trois ans dans plusieurs localités comme l'île de Santiago avec des impacts directs sur la santé, l'agriculture et l'économie. À tel point que le gouvernement du Cap-Vert a décrété mardi 7 janvier une urgence hydrique dans l'ensemble du pays. Il faut souligner que l'eau est déjà rare au Cap-Vert, un archipel volcanique situé au large de la côte ouest de l'Afrique peuplé de 520 000 habitants. La crainte est de voir le changement climatique exacerber encore plus le problème. Le gouvernement tente tant bien que mal d'agir, mais il est bien seul car le Cap-Vert est sorti en 2008 de la catégorie des pays en voie de développement pour entrer dans le cercle des États à revenu intermédiaire. En conséquence, il ne bénéficie plus du même appui financier qu'auparavant, ce qui complique sa tâche dans l'adaptation au changement climatique. Les épisodes extrêmes s'enchaînent au point que le gouvernement scrute mois après mois le ciel.Lire aussi Afrique : le changement climatique frappe de plus en plus fortLire aussi Crise de l'eau : l'avertissement venu d'Afrique du SudDes données de pluviométrie inquiétantesSelon le journal officiel, les volumes de précipitations ne se sont pas rétablis dans les principaux réservoirs du pays et la disponibilité de l'eau dans ces infrastructures...