Chanel, un défilé métiers d'art sur les traces de Coco

Mercredi 4 décembre, dans un décor reproduisant le 31 rue Cambon sous la nef du Grand Palais, à Paris, la directrice artistique Virginie Viard a imposé son style, tout en rendant hommage aux 33 maisons d'artisanat de luxe.

Dans la mythologie Chanel, l'escalier Art déco du 31 rue Cambon, à Paris, est un élément clé. Bordé de miroirs offrant une vue diffractée de ce qui se joue à l'étage inférieur, il permettait à Coco Chanel d'observer les défilés et les réactions des invités depuis la cinquième marche, où elle prenait toujours place.

C'est une reproduction monumentale de ce flamboyant colimaçon qui a servi de décor au défilé Chanel métier d'arts 2019-2020 présenté au Grand Palais à Paris ce mercredi 4 décembre. La réplique a été poussée dans ses moindres détails : avant de pénétrer dans l'espace principal, les invités ont traversé dans la pénombre du soir une reproduction exacte des salons de Gabrielle Chanel, avec ses canapés moelleux (tiens, mais c'est Marion Cotillard qui s'y est lovée pour discuter !), ses bibliothèques de livres anciens, ses paravents exotiques, sa cheminée de marbre, ses babioles et photos de lion (le signe astrologique de Coco Chanel).

Les défilés métiers d'art ont souvent été l'occasion pour Chanel de démontrer sa capacité à briller en terrain étranger, choisissant pour décor des lieux somptueux au fort capital culturel, tel que le palais Leopoldskron à Salzbourg (2014), l'ancienne résidence royale des Stuart à Edimbourg (2012), la toute récente Philharmonie de Hambourg (2017), ou un temple de l'Egypte antique au sein du Metropolitan Museum de New York (2018). Avec cette collection, la maison revient à ses fondamentaux. Non pas qu'elle s'en soit jamais éloignée - Chanel est une des marques de luxe à l'ADN le plus fort, le plus constant - mais 2019 a été une année difficile, avec la disparition en février du charismatique directeur artistique Karl Lagerfeld, qui a marqué la création Chanel pendant trois décennies. « Cette année a été importante, remplie d'émotion. Il semblait naturel de la clore ici, à Paris », explique Bruno Pavlovsky, président des activités mode de Chanel.

