information fournie par So Foot • 02/05/2024 à 23:52

Chancel Mbemba dépasse Taye Taiwo dans l'histoire de l'OM

Mbembut !

Chancel Mbemba a inscrit l’unique but de l’OM jeudi soir face à l’Atalanta (1-1). Une superbe frappe du droit, entrée avec l’aide du poteau, qui a permis aux Olympiens de vite se remettre dans la partie et de ne pas tergiverser suite à l’ouverture du score de Gianluca Scamacca. Un but historique, aussi, à titre personnel, car le Congolais est désormais le seul détenteur du record de buts pour un défenseur de l’OM en Coupe d’Europe.…

QB pour SOFOOT.com