Championship : Fulham bat Brentford au bout de la nuit et remonte en Premier League par Florian Burgaud (iDalgo) Un an après être descendus en Championship, les Cottagers de Fulham remontent en Premier League. Quatrièmes de la saison régulière, les Londoniens avaient éliminé Cardiff City en demi-finale d'accession pour se qualifier en finale à Wembley. Dans le huis clos du temple du football, Fulham a mis du temps pour disposer de Brentford, qui n'a jamais joué en Premier League. Ce n'est qu'en prolongation, par un doublé de Joe Bryan (105e, 117e), que les Cottagers ont assuré leur place parmi l'élite du football anglais. Le but (très) tardif d'Henrik Dalsgaard (120e+4) n'y changera rien.

