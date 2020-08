Champions League : l'axe franco-allemand

Le miracle s'est donc produit : Lyon a bouté les anglais hors de la Champions League. Résultat ? Le dernier carré offre un visage inattendu, au moins au regard du palmarès des deux dernières décennies, avec deux clubs français et deux clubs allemands. Comment cette extraordinaire situation a-t-elle pu se produire, et l'axe franco-allemand va-t-il reconstruire l'Europe du foot ?

Le Groupama Stadium fête la qualif'

Des surprises, vraiment ?

À tous ceux qui se plaignaient de l'aseptisation progressive de la C1, l'édition en cours vient sûrement d'apporter un peu de réconfort. Fini, le règne sans partage des prétentieux espagnols ou des super-riches britanniques. Aucun club anglais, espagnol ou italien en demies ? Inédit depuis 1991. Le Vieux Continent revoit ainsi apparaître à la table de ses grandes puissances une France qui ne s'imaginait pas à pareille fête, et une Allemagne toujours divisée entre l'Est et l'Ouest.La raclée infligée par le Bayern au Barça, la leçon de courage donnée par les Gones à la Juve puis à City, un PSG triomphant enfin de sa malédiction digne de l'Égypte ancienne... Sans oublier le RB Leipzig, invention commerciale récente sur les ruines de la RDA qui brûle les étapes sans se soucier des préséances. Autant de parcours et de scénarios improbables qui viennent insuffler à ce millésime 2020 une dimension exceptionnelle, au-delà même du seul contexte lié au Covid-19.Les esprits chagrins ou raisonnables, selon le point de vue, nuanceront la réalité du séisme. Le Bayern n'a pas franchement le profil d'un rookie et si Lyon ne possède pas l'ampleur des autres prétendants, il trimbale désormais dans son ADN une véritable culture des compétitions européennes dans lesquelles son équipe parvient se transcender (il a d'ailleurs déjà atteint, voici dix ans, les demies de Ligue des Champions). Le PSG, lui, dispose depuis longtemps d'un effectif suffisamment riche pour prétendre arriver aussi loin et seule sa psychologie collective défaillante l'avait bloqué. En revanche ,le RB Leipzig fait clairement office de véritable nouveauté. Tant en raison de son identité pour le moins artificielle que par son son onze-type, sans parler de son ancrage géographique fort éloigné des rives de la tamise ou du soleil méditerranéen.