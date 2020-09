Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Champions Cup : Toulouse passe sans trembler Reuters • 20/09/2020 à 16:12









Champions Cup : Toulouse passe sans trembler par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sur la pelouse d'Ernest Wallon, le Stade Toulousain s'est qualifié brillamment face aux Irlandais de l'Ulster 36/8. Dans ce quart de finale, les hommes d'Ugo Mola ont inscrit un total de cinq essais pour passer dans le dernier carré de la coupe d'Europe. En demi-finale, les Toulousains retrouveront soit Exeter soit Northampton.

