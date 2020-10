Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Champions Cup : rude tirage pour Toulouse, Montpellier et Clermont Reuters • 28/10/2020 à 18:20









Champions Cup : rude tirage pour Toulouse, Montpellier et Clermont par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi après-midi, le tirage au sort de la Champions Cup de rugby a eu lieu à Genève, en Suisse. Pour cette saison particulière, le format de la reine des Coupes d'Europe a été complètement revu puisque ce sont deux poules de huit équipes avec quatre formations françaises dans chacune des deux. Pendant la phase de groupes, les clubs hexagonaux affronteront, en aller-retour, un club anglais et un club celte. Après cela, deux poules de douze seront formées et les quatre premiers se qualifieront pour les quarts de finale. Revenons au tirage au sort : Clermont (Bristol, Munster), Toulouse (Exeter, Ulster) et Montpellier (Leinster, Wasps) ont tiré de gros clubs alors que le Racing 92 (Harlequins, Connacht), Bordeaux-Bègles (Newport, Northampton), Lyon (Glasgow, Gloucester), La Rochelle (Bath, Edimbourg) et Toulon (Sale, Scarlets) ont eu plus de chance. Début des rencontres le 11 décembre, après la très longue fenêtre internationale.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.