Champions Cup : Racing 92-Saracens, un choc au rabais ?

C'est un triple champion d'Europe (2016, 2017 et 2019) lourdement plombé qui va se présenter dimanche à Paris La Défense Arena pour la première journée de Champions Cup (16h15). Depuis quelques jours, le club anglais est au bord de l'implosion. La ligue anglaise lui a infligé une pénalité de 35 points en championnat et une amende salée de plus de six millions d'euros pour avoir contourné les règles en matière de masse salariale.L'armada du club londonien basé à Watford a beau compter dans ses rangs neuf des derniers finalistes de la dernière Coupe du monde perdue face à l'Afrique du sud - parmi lesquels Owen Farrell ou Maro Itoje - elle alignera ce dimanche une équipe B. « L'inquiétude pour nous réside dans leur capacité à jouer la compétition à fond sachant qu'ils vont se battre pour éviter la relégation en Premiership », s'est sérieusement interrogé cette semaine Vincent Gaillard, le directeur général de la Coupe d'Europe (EPCR).Le choc au sommet de la poule 4 a perdu de son sel. Ce que réfute l'entraîneur du Racing 92, Laurent Travers : « On sait qu'on va affronter ce qui se fait de mieux en Europe. Que ce soit avec Pierre, Paul ou Jacques, leur système de jeu est bien huilé. » Les Saracens aligneront l'équipe de réservistes qui a quand même battu à l'extérieur Gloucester (21-12) samedi dernier pour le choc au sommet du championnat anglais.« Le moindre faux pas peut être rédhibitoire »Face des Anglais moins effrayants que prévu, la mission initiale du Racing 92 ne varie finalement pas vraiment. Les Franciliens peuvent juste nourrir un peu plus d'espoir d'engranger des points précieux dans « le groupe de la mort ».Car si le premier de la poule est assuré de se qualifier pour les quarts de finale, l'équipe qui laissera des points en route pourrait le regretter en vue de se qualifier pour la suite de la compétition. « Le match qui arrive est presque capital, souligne le ...