Champions Cup : « On va affronter ce qu'il se fait de mieux en Europe », selon Laurent Travers

Le champion d'Europe en titre débarque à Paris La Défense Aréna. Mais les Saracens se déplaceront sans leurs stars finalistes de la Coupe du monde au Japon - Owen Farrell, Maro Itoje, Elliot Daly, les frères Vunipola...- sur le terrain du Racing 92 dimanche (16 h 15) lors de la 1re journée de Champions Cup. Le club anglais de Watford semble avoir fait le choix de privilégier le championnat après avoir écopé d'une pénalité de 35 points et d'une amende de 6,2 M€ pour dépassement du salary cap, le plafond salarial.Laurent Travers, le manager francilien, considère néanmoins que l'adversité reste coriace. En conférence de presse ce vendredi, il a également parlé de Leone Nakarawa. Le 2e ligne international fidjien a été mis à pied pour son absence injustifiée après le Mondial.Quelle est votre réaction après la décision des Saracens d'aligner une équipe bis ?LAURENT TRAVERS. Quand on est champion d'Angleterre, champion d'Europe, c'est lié à un effectif. On va quasiment retrouver l'équipe qui a affronté Gloucester, un club qui a énormément d'ambitions, et où les Saracens viennent d'aller gagner. Que ce soit avec Pierre, Paul ou Jacques, une équipe avec un jeu bien huilé, dangereuse se présentera face à nous. Ce qu'il se fait de mieux en Europe. C'est un gros et beau défi.Compte tenu des sanctions infligées aux Saracens, est-ce normal de les revoir en Champions Cup ?Bien sûr. C'est une équipe qui a des problèmes en dehors du terrain mais pas sur le terrain. On a donc intérêt à se préparer car l'opposition sera complètement différente et voire supérieure (NDLR : par rapport au dernier match de top 14 contre le Stade Français, victoire 9-25). Si on est capable d'élever notre niveau, on aura peut-être franchi un cap.Comment s'est déroulée la semaine avant vos débuts européens ?L'entraînement a été sérieux, appliqué. S'il y a encore des choses importantes à améliorer, tout ...